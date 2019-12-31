Два человека пострадали в результате опрокидывания междугороднего микроавтобуса 31 декабря на трассе в Балашовском районе Саратовской области.
Водитель Mercedes не справился с управлением и допустил опрокидывание. Двое пассажиров микроавтобуса были доставлены в медицинское учреждение с травмами. Всего в салоне находились 11 человек,
Уточняется, что аварии также способствовали неблагоприятные погодные условия, вызванные снегопадом. По факту ДТП начата проверка.
Ранее NEWS.ru писал, что авария с участием пассажирского автобуса произошла в городе Новомосковске Тульской области. В результате инцидента пострадали 13 человек, включая одного ребёнка. В общей сложности в автобусе, следовавшем в Новомосковск из столицы, находились 45 человек.
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