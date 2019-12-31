https://static.news.ru/photo/a4148b40-2bf5-11ea-98c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: chs_saratov/vk.com

Два человека пострадали в результате опрокидывания междугороднего микроавтобуса 31 декабря на трассе в Балашовском районе Саратовской области.

Водитель Mercedes не справился с управлением и допустил опрокидывание. Двое пассажиров микроавтобуса были доставлены в медицинское учреждение с травмами. Всего в салоне находились 11 человек, сообщили РИА Новости в областном управлении ГИБДД.

Уточняется, что аварии также способствовали неблагоприятные погодные условия, вызванные снегопадом. По факту ДТП начата проверка.

Ранее NEWS.ru писал, что авария с участием пассажирского автобуса произошла в городе Новомосковске Тульской области. В результате инцидента пострадали 13 человек, включая одного ребёнка. В общей сложности в автобусе, следовавшем в Новомосковск из столицы, находились 45 человек.