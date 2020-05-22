Мэр Карачи заявил об отсутствии выживших при крушении самолёта

При крушении самолёта «Пакистанских авиалиний» никто из находившихся на борту не выжил. Об этом заявил мэр города Карачи Васим Ахтар.
Градоначальник приехал к месту трагедии, где работают спасатели,
По словам пресс-секретаря авиакомпании Абдуллы Хана, перед крушением пилот сообщил о технической неисправности. Согласно официальным документам, в последний раз правительственную проверку судно проходило 1 ноября 2019 года.
28 апреля главный инженер «Пакистанских авиалиний» подписал сертификат. В нём говорится, что самолёт годен к полётам и соответствует всем стандартам безопасности.
Как писал NEWS.ru, на борту воздушного судна, следовавшего из Лахора, находились 99 пассажиров и 8 членов экипажа.
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