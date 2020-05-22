Мэр Карачи заявил об отсутствии выживших при крушении самолёта

https://static.news.ru/photo/66a09caa-9c24-11ea-bb74-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Global Look Press

При крушении самолёта «Пакистанских авиалиний» никто из находившихся на борту не выжил. Об этом заявил мэр города Карачи Васим Ахтар.

Градоначальник приехал к месту трагедии, где работают спасатели, передаёт Associated Press. Под завалами они ищут людей, которые могли находиться в зданиях, ведь Airbus A-320 упал на жилые дома.

По словам пресс-секретаря авиакомпании Абдуллы Хана, перед крушением пилот сообщил о технической неисправности. Согласно официальным документам, в последний раз правительственную проверку судно проходило 1 ноября 2019 года.

28 апреля главный инженер «Пакистанских авиалиний» подписал сертификат. В нём говорится, что самолёт годен к полётам и соответствует всем стандартам безопасности.

Как писал NEWS.ru, на борту воздушного судна, следовавшего из Лахора, находились 99 пассажиров и 8 членов экипажа.