https://static.news.ru/photo/fbebdb0a-d184-11e9-9867-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Haasmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Научная группа, отправившаяся в поход к озеру Киси под Магаданом, подверглась нападению медведя. Один из студентов серьёзно пострадал.

Как рассказали очевидцы, животное влезло в палатку и попыталось утащить Николая Максимова, учащегося второго курса магистратуры Института естественных наук СВФУ. Хищник вцепился молодому человеку в плечо, однако товарищ студента схватил его за ноги и не дал вытащить на улицу. На шум сбежались остальные участники экспедиции. Они отпугнули животное, а потом убили его.

Рана у студента оказалась неглубокая. Его доставили в больницу на вертолёте МЧС.

Ранее News.ru писал, что пасечник из Турции нашёл применение воровским склонностям медведей, которые похищали у него мёд. Хозяин пасеки в итоге соорудил «рабочее место» для животных, превратив их в дегустаторов. Происходящее он снимал на видео. В итоге выяснилось, что высочайшую оценку медведи поставили анзерскому мёду. Он считается одним из лучших в мире. Плошку с ним «дегустаторы» от дикой природы всегда вылизывали дочиста. А вот ёмкость с сахарным заменителем ночные гости игнорировали.