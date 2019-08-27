https://static.news.ru/photo/227dcf22-c8c9-11e9-afaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель турецкого города Трабзон Ибрагим Седеф долгое время не мог справиться с «набегами» медведей на свою пасеку. «Косолапые» постоянно воровали у него мёд. Не помогли даже металлические клетки, в которых находились ульи.

Но мужчина смог извлечь пользу из желания хищников украсть у него сладкий продукт. Так как мишки покушались только на лучшие партии мёда, хозяин соорудил «рабочее место» для животных, превратив их в дегустаторов, чтобы определять качество вязкого лакомства, передаёт телеканал Demirören Haber Ajansı . Одну из трапез Седеф снял на видео.

Высочайшую оценку медведи поставили анзерскому мёду. Он считается одним из лучших в мире. Плошку с ним «дегустаторы» от дикой природы всегда вылизывали дочиста. А вот ёмкость с сахарным заменителем ночные гости игнорировали.

Ранее News.ru сообщал, что резвящиеся представители семейства больших кошек попали на видео. На кадрах играются тигр, два льва, леопард и ягуар.