https://static.news.ru/photo/ff236a70-c89e-11e9-b94e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Резвящиеся представители семейства больших кошек попали на видео. На кадрах играются тигр, два льва, леопард и ягуар.

Грозные в дикой природе хищники лишь слегка покусывают друг друга, удобно расположившись на лужайке, пишет « Ридус ».

Just a pile of big cats pic.twitter.com/8kVa7xZZZw — Loving nature (@L0vingnature) August 26, 2019

В социальной сети Twitter ролик посмотрели свыше двух миллионов раз всего за один день.

Ранее News.ru сообщал, что пожилой мужчина, построивший игрушечный поезд, чтобы катать бездомных собак, стал звездой Интернета. На видео он управляет синим экспрессом с восемью довольными псами.