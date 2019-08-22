https://static.news.ru/photo/03d31116-c4f2-11e9-8c9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Пожилой мужчина, построивший игрушечный поезд, чтобы катать бездомных собак, стал звездой Интернета. Видео, на котором он управляет синим экспрессом с восемью довольными псами, обсуждают на портале Reddit.

via Gfycat

Люди пишут ему слова благодарности и восхищаются поступком, пишет « Ридус »:

Мои глаза недостаточно натренированы, чтобы распознавать подделки, поэтому я очень надеюсь, что это реально. Это, конечно, удивительно! #muchlove

Все собаки, кажется, тоже довольно взволнованны! Хороший способ провести время на пенсии.

Все участники этой поездки, вероятно, более счастливы, чем большинство из нас. Очень тепло на сердце от такого видео.

По некоторым данным, этот 80-летний «машинист» — американец из Техаса, он делает много добрых и забавных вещей для жителей района.

Ранее News.ru рассказывал о курьёзном видео с котом, где тот из последних сил терпит приступ нежности со стороны стаи щенков. На кадрах видно, как пять собак-подростков облизывают «наглую рыжую морду». От такой сбивающей с лап любви кота спасают его хозяева.