https://static.news.ru/photo/a6b67422-c4bb-11e9-b03b-fa163e074e61_660.jpg Фото: 52.mchs.gov.ru

Состояние пятилетней девочки, которую нашли в буреломе в нижегородском лесу, не внушает серьёзных опасений. Об этом рассказал главврач Нижегородской детской областной клинической больницы Олег Кадников.

По его словам, скоро она может быть переведена из отделения интенсивной терапии в обычное отделение. Кадникова удивило, что девочка в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, то есть, в том же состоянии, в котором её доставили из центральной районной больницы Вознесенска, передаёт РИА Новости .

Сейчас девочка, которая провела в лесу больше трёх суток, находится в отделении интенсивной терапии. Врачи намерены как можно скорее провести все необходимые обследования, чтобы устранить все нарушения в её организме, в случае их обнаружения.

Думаю, что беспокойства о жизни ребенка быть не должно на сегодняшний день, ну и о здоровье тоже, потому что я убежден, мы этого ребенка выпишем абсолютно здоровым, — заявил главврач.

Ранее News.ru писал о том, что спасатели нашли пятилетнюю девочку, заблудившуюся в лесу у села Степановка Нижегородской области. Поисковая операция длилась четыре дня.