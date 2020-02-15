https://static.news.ru/photo/8df2255a-4ff6-11ea-8ad4-fa163e074e61_660.jpg Влад Бахов Фото: Иван Фадеев/vk.com

Родители пропавшего во время вечеринки в демидовском лесу Владислава Бахова узнали о результатах экспертизы найденных останков. Об этом сообщила мать подростка в социальной сети «ВКонтакте».

Нашу семью ознакомили с результатами экспертизы ДНК. Согласно заключению экспертов, останки, найденные в демидовском лесу 29 января, принадлежат моему сыну Владу Бахову, — написала женщина.

По её словам, от каких-либо комментариев по этому делу близкие юноши пока воздержатся. Она заявила, что семья намерена добиваться дальнейшего расследования этого громкого дела и выяснить правду о том, что же привело к трагедии.

6 апреля 17-летний Владислав Бахов пропал во время вечеринки по случаю дня рождения своего знакомого. В разгар праздника он ушёл с поляны на участок с деревьями для того, чтобы справить естественную нужду, и бесследно исчез. Телефон он с собой не взял. Его поисками занимались местные жители, многочисленные добровольцы, силовые структуры. О пропавшем подростке было снято несколько телепередач.

Ранее NEWS.ru писал, что останки обнаружены в полутора километрах от места молодёжной вечеринки, где отдыхала компания из девушек и молодых людей. От поисковиков известно, что труп нашли в канале рядом с рекой Гобза.