Мать на Урале приняла таблетки и убила молотком трёхлетнюю дочь

https://static.news.ru/photo/c58a3c8c-103a-11eb-8417-fa163e074e61_660.jpg Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

35-летняя женщина в Кировграде Свердловской области забила насмерть молотком свою трёхлетнюю дочь после того, как приняла неустановленные таблетки. По факту убийства девочки возбуждено дело, мать находится в больнице после попытки самоубийства, сообщает СК РФ по области.

Трагедия произошла днём 16 октября, когда мать и дочь были дома вместе, а отец ребёнка ещё не пришёл с работы. В правоохранительные органы поступило сообщение, что в одной из квартир на улице Лермонтова было обнаружено тело девочки 2016 года рождения с признаками насильственной смерти, тело нашёл пришедший домой на обед отец, сообщает СК РФ по Свердловской области.

По некоторым данным, мать незадолго до трагедии приняла таблетки, их предназначение сейчас устанавливается, — приводит «Российская газета» комментарий начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

Он отметил, что семья, в которой случилась трагедия, не состояла на каком-либо учёте. Девочка посещала садик, родители не состояли в официальном браке. СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ.

В областной прокуратуре сообщили, что причиной смерти ребёнка послужили множественные удары молотком по голове. Мать ребёнка в настоящий момент находится в больнице после того, как нанесла себе повреждения.

Как сообщал NEWS.ru, 14 октября резонансное убийство произошло в Санкт-Петербурге. 16 октября там была задержана 15-летняя девочка, которую подозревают в убийстве 78-летней бабушки.