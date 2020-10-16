Мать на Урале приняла таблетки и убила молотком трёхлетнюю дочь

35-летняя женщина в Кировграде Свердловской области забила насмерть молотком свою трёхлетнюю дочь после того, как приняла неустановленные таблетки. По факту убийства девочки возбуждено дело, мать находится в больнице после попытки самоубийства, сообщает СК РФ по области.
Трагедия произошла днём 16 октября, когда мать и дочь были дома вместе, а отец ребёнка ещё не пришёл с работы. В правоохранительные органы поступило сообщение, что в одной из квартир на улице Лермонтова было обнаружено тело девочки 2016 года рождения с признаками насильственной смерти, тело нашёл пришедший домой на обед отец, сообщает СК РФ по Свердловской области.
По некоторым данным, мать незадолго до трагедии приняла таблетки, их предназначение сейчас устанавливается, — приводит «Российская газета» комментарий начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.
Он отметил, что семья, в которой случилась трагедия, не состояла на каком-либо учёте. Девочка посещала садик, родители не состояли в официальном браке. СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ.
В областной прокуратуре сообщили, что причиной смерти ребёнка послужили множественные удары молотком по голове. Мать ребёнка в настоящий момент находится в больнице после того, как нанесла себе повреждения.