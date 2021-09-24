Мать героя-полицейского из Перми рассказала о звонке сына после стрельбы

Мать сотрудника ДПС Константина Калинина, обезвредившего пермского стрелка, рассказала о первом звонке сына после стрельбы. В этот момент женщина находилась на работе в магазине, ей позвонили и сказали о происшествии, сообщает РЕН ТВ.

Я потом ему позвонила, быстро набрала, ему некогда было. «Мама, всё хорошо, всё нормально, не переживай, не беспокойся». Буквально пару слов сказал и отключился, всё. Вечером по телевизору, в Интернете подробно всё узнали, — рассказала мать героя.

О деталях нападения женщина узнавала из рассказов покупателей. Общая картина происшествия сложилась только к вечеру. Сейчас же местные жители регулярно заглядывают к матери Константина Калинина домой, чтобы поблагодарить её за сына.

Учителя приходят, простые люди, говорят — молодец, герой. Приходят и говорят: «Поздравляем, мать героя. Сын такое сделал, один на один пошёл». Я так представляю, все оттуда бегут, а он, наоборот, туда идёт. Не побоялся, пошёл, — говорит женщина.

Ранее президент России Владимир Путин поручил наградить орденом Мужества младшего лейтенанта Константина Калинина, обезвредившего пермского стрелка Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в университете. Медаль «За отличие» получил и старший лейтенант Владимир Макаров, организовавший эвакуацию людей из здания вуза.