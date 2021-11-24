Массовая драка мигрантов произошла на рынке «Садовод» в Москве

На московском рынке «Садовод» произошла массовая драка. Как сообщил Telegram-канал Baza, конфликт возник между гражданами Китая и Таджикистана. Пострадал грузчик. Мужчина обратился в больницу за помощью и намерен написать заявление на нападавших в полицию.
Как рассказал сам пострадавший, его тележка
Несмотря на просьбу, пострадавший рабочий обратился в больницу, где врачи зафиксировали травмы головы и руки. Теперь он намерен написать заявление полицию.
Ранее в московском ресторане произошла драка, в которой приняли участие не менее 10 человек. Один из них выстрелил из стартового пистолета. Впоследствии выяснилось, что оружие было переделано из охолощённого и приспособлено под стрельбу травматическими патронами. Пистолет, а также найденные на месте гильзы были отправлены на экспертизу. Участники драки устанавливаются.