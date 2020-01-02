https://static.news.ru/photo/f21b7590-2d1e-11ea-b4e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Changchang/XinHua/Global Look Press

Масштабная эвакуация началась на юго-востоке Австралии из-за лесных пожаров. Несколько тысяч туристов были вынуждены покинуть места отдыха.

Пожарная служба штата Новый Уэльс предупредила о чрезвычайно высокой пожарной опасности, которая ожидается 4 января. Зона эвакуации простирается на 250 км вдоль береговой линии, сообщает телеканал SBS. Пожарные ожидают, что к выходным на континенте температура повысится до 40 градусов и более, а западный — северо-западный ветер распространит горячий воздух по всему материку.

Туристы и жители населённых пунктов, где идут пожары, массово покидают закрытую зону, в некоторых городах возник дефицит топлива, продовольствия и воды. Люди стоят в очередях в супермаркетах и на автозаправках более пяти часов. Отключены от электричества порядка 50 тыс. жилых домов. Зафиксированы 110 тыс. очагов возгорания, из которых 50 не локализованы. С огнём борются более 2 тыс. пожарных, привлечена армия. С начала недели от пожаров погибли семь человек, разрушены более 380 жилых домов и административных построек.

ВМС Австралии начали эвакуацию людей из города Маллакута штата Виктория. Туристы и местные жители в количестве более 4 тыс. человек оказались заблокированы огнём и спасаются на городском пляже. Для их спасения из Мельбурна должны прибыть два корабля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что природные пожары в Австралии за сутки унесли жизни семи человек. Все погибшие проживали в штате Новый Южный Уэльс.