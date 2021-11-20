Машина протаранила толпу на рождественском параде в США

Автомобиль врезался в толпу людей на рождественском параде в городе Уокешо в США. В результате инцидента пострадали 30 человек, сообщает телеканал WISN 12.

Среди тех, на кого наехал внедорожник, были и участницы коллектива «Танцующие бабушки». Водитель, въехавший в толпу, открыл стрельбу из окна и скрылся. На данный момент его разыскивает полиция. В результате инцидента пострадали не менее 20 человек.

Видео инцидента позднее появилось в соцсетях. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее труп мужчины с перерезанным горлом выпал из багажника автомобиля Mitsubishi Galant, попавшего в ДТП в Ленобласти. Несколько человек, ехавшие в этой машине, с места аварии сбежали.