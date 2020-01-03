https://static.news.ru/photo/25db9a12-2f19-11ea-a3e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В районе посёлка Лозовый в Приморском крае девочка погибла, скатившись с горы на тюбинге и врезавшись в дерево. Ребёнок получил травмы, не совместимые с жизнью.

Ребёнок катался в лесу, от сильнейшего удара девочка погибла на месте, — сообщил РИА Новости источник.

СК начал проверку по факту смерти ребёнка.

Почти 40 снежных горок и тюбинговых трасс открыли в столичных парках. Покататься на санках и ледянках можно в саду имени Баумана, «Сокольниках», Измайловском, Таганском, Лианозовском парках, музеях-заповедниках «Коломенское», «Царицыно» и ещё в 21 зоне отдыха, писал NEWS.ru.