Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Десять человек пострадали в Пензенской области в результате аварии с участием грузового автомобиля Volvo и автобуса ПАЗ. ДТП произошло на трассе М-5 «Урал».

Как сообщили в ГИБДД, водитель грузового автомобиля при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автобусу, из-за чего и произошло столкновение. В результате происшествия два пассажира автобуса госпитализированы, ещё восемь...