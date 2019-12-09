Жильцам из дома на улице Павла Шарова в пригороде Тюмени, пострадавшим от взрыва газа и пожара, предложили временно разместиться в гостинице «Колос».
Представитель городской администрации
Газ в здании отключен, для 11 человек, которые находятся [в доме] по прописке, предложено на время разместиться в гостинице «Колос», — рассказал собеседник агентства.
По факту происшествия в настоящий момент проводится доследственная проверка.
О происшествии в четырёхэтажном жилом доме под Тюменью ранее информировал News.ru. Взрыв газа привёл к пожару в квартире на первом этаже и повредил ещё несколько жилищ. В результате происшествия три человека пострадали, один погиб. Погибший — представитель газовой службы. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
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