Ливийская национальная армия (ЛНА) полностью захватила ливийский город Сирт. Он считается одним из самых крупных в стране.
Операция по захвату проходила в несколько этапов. Войска ЛНА десантировались в порту города и начали продвигаться к центру. На данный момент в сторону Сирта выдвинулись лояльные Правительству национального единства (ПНС) подразделения. Они планируют вернуть контроль над городом,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Ливию отправились турецкие военные. Они проведут обучение солдат для защиты интересов ПНС.
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