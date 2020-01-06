https://static.news.ru/photo/7a9d4f80-30b0-11ea-a452-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amru Salahuddien/dpa/Global Look Press

Ливийская национальная армия (ЛНА) полностью захватила ливийский город Сирт. Он считается одним из самых крупных в стране.

Операция по захвату проходила в несколько этапов. Войска ЛНА десантировались в порту города и начали продвигаться к центру. На данный момент в сторону Сирта выдвинулись лояльные Правительству национального единства (ПНС) подразделения. Они планируют вернуть контроль над городом, информирует телеканал Sky News Arabiya..

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Ливию отправились турецкие военные. Они проведут обучение солдат для защиты интересов ПНС.