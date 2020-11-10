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Происшествия

Летевший из Уфы в Москву самолёт SSJ-100 подал сигнал тревоги

21:41, 10 ноября 2020
Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press

Самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Уфа-Москва, подал сигналы тревоги из-за проблем с работой электросистемы.

Сигнал тревоги был подан из-за отказа электросистемы. В 21:07 мск самолёт штатно приземлился в Шереметьево, — рассказал ТАСС источник в авиационных кругах.

Как уточнил собеседник агентства, сигнал был подан через час после вылета.

Как писал NEWS.ru, в аэропорту Шереметьево задержали мужчину, угрожавшего совершить теракт. Уроженец Башкирии заявил, что заминировал борт самолёта рейса Петропавловск-Камчатский — Москва. В ходе инцидента авиадебошир пытался проникнуть в кабину пилотов.

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