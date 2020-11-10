Летевший из Уфы в Москву самолёт SSJ-100 подал сигнал тревоги

Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press

В Шушарах в Ленинградской области двое злоумышленников ворвались в дом к 61-летней женщине, избили и изнасиловали её по очереди.

Мужчины били пенсионерку до тех пор, пока она не потеряла сознание. Сейчас она находится в больнице с гематомой затылка, закрытой травмой живота, маточным кровотечением, пишут «Невские новости». Женщина рассказала, что...