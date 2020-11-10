Летевший из Уфы в Москву самолёт SSJ-100 подал сигнал тревоги

https://static.news.ru/photo/073fc716-2385-11eb-8a21-fa163e074e61_660.jpgФото: Leonid Faerberg/Global Look Press
Самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Уфа-Москва, подал сигналы тревоги из-за проблем с работой электросистемы.
Сигнал тревоги был подан из-за отказа электросистемы. В 21:07 мск самолёт штатно приземлился в Шереметьево, — рассказал ТАСС источник в авиационных кругах.
Как уточнил собеседник агентства, сигнал был подан через час после вылета.
Как писал NEWS.ru, в аэропорту Шереметьево задержали мужчину, угрожавшего совершить теракт. Уроженец Башкирии заявил, что заминировал борт самолёта рейса Петропавловск-Камчатский — Москва. В ходе инцидента авиадебошир пытался проникнуть в кабину пилотов.