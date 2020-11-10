В Шереметьево мужчина угрожал устроить теракт

https://static.news.ru/photo/d4dc6d2a-236f-11eb-a41b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В аэропорту Шереметьево задержали мужчину, угрожавшего совершить теракт. Об этом заявили в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Уроженец Башкирии заявил, что совершит теракт на борту самолёта рейса Петропавловск-Камчатский — Москва. В ходе инцидента авиадебошир пытался проникнуть в кабину пилотов. Транспортная полиция задержала злоумышленника, сообщает «МК».

Как отметили в правоохранительных органах, у мужчины не нашлось опасных предметов. Уголовное дело заведено по факту ложного сообщения о террористическом акте.

В последние месяцы телефонные террористы активизировались по всей России. В конце июня они «минировали» здания судов в Москве, торговые центры и жилые дома в Подмосковье.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в сентябре 2020 года неизвестные сообщали об угрозе взрыва памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище в столице.