Уже более года в СМИ то и дело всплывают очередные новые подробности громкого дела сестёр Хачатурян. И вот казалось бы долгожданная развязка — 30 января 2020 года один из защитников девушек заявил, что Генеральная прокуратура РФ обязала Следственный комитет России (СКР) переквалифицировать обвинение в деле сестер с убийства на самооборону. И если бы следователи согласились с этим предписанием, дело можно было бы считать закрытым. Однако, 31 января адвокат потерпевшей стороны Ольга Халикова заявила, что следствие обжаловало требование надзорного ведомства. Следователи предполагают, что сестры могли убить отца из-за денег. Кто поставит точку в деле, и почему два ведомства не могут прийти к единому заключению — в материале NEWS.ru.

Точка ли?

Информационное поле в ночь с 30 на 31 января разорвала сенсационная новость — Генпрокуратура РФ обязала СКР переквалифицировать обвинение в деле сестёр Хачатурян с убийства на самооборону.

Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение, поскольку выводы следствия не основаны на совокупной и всесторонней оценке собранных доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего, — цитирует ТАСС слова адвоката одной из девушек Алексея Паршина.

Казалось, что в затянувшемся деле поставлена долгожданная точка, а это значило, что скоро девушки вновь окажутся на свободе. Но, их радость длилась не долго. СКР, обжаловав требование Заместителя генерального прокурора РФ Виктора Гринь. Об этом сообщила адвокат потерпевшей стороны Ольга Халикова.

До Нового года замгенпрокурора дал указание, что содержится состав по самообороне, и дело нужно прекратить. Но Следственный комитет не согласился. Их версия, что это умышленное убийство, и версию самообороны никто никогда не рассматривал. В связи с чем СК написал жалобу уже непосредственно генпрокурору. И он отправил дело на дополнительную проверку. Есть указание со стороны генерального прокурора об определении мотива убийства со ссылкой на хищение денежных средств. Ольга Халикова адвокат адвокат

Девушки снова оказались в неопределенном положении, а впереди новые экспертизы и допросы. Чья правда победит и возможен ли положительный сценарий этой истории?

Надо убегать

Адвокат и бывший следователь по особо тяжким преступлениям Зелимхан Бициев уверен, что в российском обществе до сих пор не решён вопрос с применением допустимой самообороны

Исходя из практики можно сказать, что в России если на тебя напали — надо убегать. Неважно похищают тебя, избивают или убивают. Зелимхан Бициев адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям

Бициев сетует, что следователи часто не разбираются в сложившейся ситуации и работают по известному сценарию. Он уверен что силовикам проще предъявить защищавшемуся статью 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) или 105 УК РФ (Убийство) и отправить в суд.

Это проще, чем разбираться в такой конструкции как необходимая самооборона, потому что суд же может переквалифицировать с более тяжкой на менее тяжкую статью, — рассуждает Бициев.

Адвокат отметил, что деле сестёр Хачатурян значительную роль сыграла Генпрокуратура и если переквалификация дела всё-таки произойдет, то это будет означать что именно надзорное ведомство «оправдало» девушек. Он также подчеркнул, что этого не произошло бы без давления общественного мнения. Бициев также предположил, что на ход дела, косвенно могла повлиять и опубликованная переписка отца Хачатуряна с неким прокурором.

Другой эксперт, адвокат Алексей Лунёв, в разговоре с NEWS.ru отметил, что тоже видит возможной переквалификацию дела.

Об этом заявляет Генпрокуратура. Именно этот орган поддерживает обвинение. Прокуратура может и отказаться от обвинения вообще. Другое дело, согласится ли с этим суд? Он может принять переквалификацию, а может отказать. Алексей Лунёв адвокат адвокат

Адвокат отметил, что ему сложно поверить в одну важную деталь дела — у всех девочек было состояние аффекта. Он подчеркнул, что в полной мере об этом ему рассуждать сложно, так как он не врач, но как юрист он не может понять как одновременно у всех трёх девушек наступил аффект. Он также согласился со своим коллегой, отметив что не исключает влияние на ход дела вскрывшийся переписки. Лунёв заметил, что на собственной практике смог убедиться в том, что любой общественный резонанс является важным при решении особенно уголовных дел.

У нас часто привлекают к ответственности невиновных людей и только благодаря общественному резонансу удается отстоять позицию их невиновности, — сказал он.

Знакомство убитого с силовиками, по мнению Лунёва, вовсе не стопроцентный повод для изменения обвинительного заключения.

Напомним, в декабре 2019 года следствие завершило расследование дела сестёр Хачатурян, заключив, что 27 июля 2018 года девушки «по предварительному сговору» убили своего отца Михаила Хачатуряна (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Причиной убийства стала личная неприязнь, которая возникла из-за «физических и психических страданий».

Однако Генпрокуратура не согласилась с выводами следствия, опираясь на результаты экспертизы Института им. Сербского и доказанных эпизодов преступлений Михаила Хачатуряна. Ранее эксперты установили, что все три сестры долгое время находились в психотравмирующей ситуации, которая в конечном итоге сподвигла их на убийство с целью самообороны.