https://static.news.ru/photo/c6eb5e00-39d8-11ea-a67c-fa163e074e61_660.jpg Ксении Пунтус Фото: k_ksusha/instagram.com

В Сети появилось первое фото модели Ксении Пунтус после того, как она выпала из окна квартиры Михалковых. Снимок, сделанный в больничной палате, опубликовал StarHit. На нём модель уютно устроилась на коленях Андрея Бакова, который по слухам состоит с ней в романтических отношениях.

Рядом с ними находится ещё одна девушка, по всей видимости, их общая подруга. В кадре можно заметить также огромного плюшевого медведя и красивый букет. Помимо этой фотографии, девушка добавила в сторис своего Instagram и небольшой видеофрагмент страстного поцелуя.

k_ksusha/instagram.com

Модель нашли голой на улице 11 января. Её обнаружил в кустах дворник. При этом девушка не могла сообщить ничего, кроме своего имени. Позднее выяснилось, что она приходила в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Квартира принадлежит семейству звезды советского и российского кино.

Девушку госпитализировали в Боткинскую больницу. 15 января её перевели из реанимации в отделение травматологии. Позже Пунтус заявила, что инцидент произошёл по нелепой случайности. Модель сообщила, что сидела на подоконнике и в какой-то момент сорвалась вниз. Её молодой человек при этом крепко спал, писал NEWS.ru.