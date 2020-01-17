В Сети появилось первое фото модели Ксении Пунтус после того, как она выпала из окна квартиры Михалковых. Снимок, сделанный в больничной палате,
Рядом с ними находится ещё одна девушка, по всей видимости, их общая подруга. В кадре можно заметить также огромного плюшевого медведя и красивый букет. Помимо этой фотографии, девушка добавила в сторис своего Instagram и небольшой видеофрагмент страстного поцелуя.
Модель нашли голой на улице 11 января. Её обнаружил в кустах дворник. При этом девушка не могла сообщить ничего, кроме своего имени. Позднее выяснилось, что она приходила в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Квартира принадлежит семейству звезды советского и российского кино.
Девушку госпитализировали в Боткинскую больницу. 15 января её перевели из реанимации в отделение травматологии. Позже Пунтус заявила, что инцидент произошёл по нелепой случайности. Модель сообщила, что сидела на подоконнике и в какой-то момент сорвалась вниз. Её молодой человек при этом крепко спал, писал NEWS.ru.
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