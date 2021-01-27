Крыша в воинской части Можайска обрушилась из-за тяжёлого снега

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Тяжёлый мокрый снег, по предварительной информации, стал причиной обрушения крыши здания на территории воинской части в Можайске (Московская область), рассказал журналистам представитель экстренных служб.

По данным собеседника, травмы получили пять человек, пишет РИА Новости. У граждан диагностировали множественные переломы: повреждения голеностопа, рёбер, плеча и бедра. Из них трое находятся в тяжёлом состоянии. Сейчас на месте ЧП работают медики и спасатели.

Накануне несколько хозяйственных построек пострадали при сходе оползня в селе Карабудахкент Карабудахкентского района Дагестана. Единая дежурно-диспетчерская служба района получила сообщение об оползневом процессе на окраине села в 14:15 26 января. Протяжённость зоны разрыва составляет около 150 метров, площадь — порядка 0,6 гектара, сообщает пресс-служба МЧС республики. На месте схода оползня работали 12 человек из личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники, включая беспилотник.

Ранее NEWS.ru сообщал, что восьмилетняя жительница Тверской области попала в больницу после того, как на неё с крыши упала глыба льда. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).