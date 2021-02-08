Крыша пятиэтажки обрушилась в Барнауле

https://static.news.ru/photo/b593c44c-69ef-11eb-9f99-96000091f725_660.jpg Фото: barnaul.org

Пятиэтажный дом в Барнауле, в котором проживают порядка 200 человек, на сутки остался без отопления из-за обрушения крыши.

Как сообщает пресс-служба барнаульской мэрии, 6 февраля в трёхподъездном здании по адресу Тимуровская,19, произошло частичное повреждение кровли над квартирами первого подъезда. Площадь повреждения оценили в 144 квадратных метра. В результате ЧП нарушилась работа верхней разводки системы отопления.

7 февраля подачу тепла в квартиры удалось восстановить. Никто из жильцов дома при обрушении крыши не пострадал. Управляющая организация для безопасности граждан проведёт работы по очистке крыши от снега и наледи. Строительную организацию привлекли для усиления деформированных элементов крыши.

Ранее NEWS.ru писал о несчастном случае в Индии. Во время траурной церемонии в городе Мураднагар в штате Уттар-Прадеш из-за дождя обрушилась крыша крематория. 22 человека в результате происшествия погибли. Около 40 пострадавших удалось извлечь из-под завалов. Главный министр штата Йоги Адитьянатх дал поручение выплатить семьям пострадавших по 200 тысяч рупий ($2,7 тысячи). Он обратился к местным властям с требованием провести расследование и выяснить причины трагедии.