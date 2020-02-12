https://static.news.ru/photo/fee5b1dc-4d8a-11ea-8719-fa163e074e61_660.jpg Фото: WBRZ/twitter.com

Пожарные американского города Батон-Руж пытаются справиться с возгоранием на заводе компании Exxon Mobil.

По предварительным данным, пострадавших при пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии нет.

Exxon Mobil Baton Rouge Lord I just pray everybody made it out safe pic.twitter.com/S3uxeDlYBv — Seraphim (@TheLastDiety32) February 12, 2020

Специалисты экстренных служб занимаются мониторингом ситуации, проблем с качеством воздуха в районе происшествия зафиксировано не было, отмечает The Advocate.

Ранее NEWS.ru писал, что в Коми при пожаре на НПЗ пострадал сотрудник. Мужчину госпитализировали с ожогами тела. После прохождения курса лечения его выписали из больницы.