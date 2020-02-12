Фото: WBRZ/twitter.com

Пожарные американского города Батон-Руж пытаются справиться с возгоранием на заводе компании Exxon Mobil.

По предварительным данным, пострадавших при пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии нет.

Специалисты экстренных служб занимаются мониторингом ситуации, проблем с качеством воздуха в районе происшествия зафиксировано не было, отмечает The Advocate.

Ранее NEWS.ru писал, что в Коми при пожаре на НПЗ пострадал сотрудник. Мужчину госпитализировали с ожогами тела. После прохождения курса лечения его выписали из больницы.

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