Пожарные американского города Батон-Руж пытаются справиться с возгоранием на заводе компании Exxon Mobil.
По предварительным данным, пострадавших при пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии нет.
Exxon Mobil Baton Rouge Lord I just pray everybody made it out safe— Seraphim (@TheLastDiety32)
pic.twitter.com/S3uxeDlYBv February 12, 2020
Специалисты экстренных служб занимаются мониторингом ситуации, проблем с качеством воздуха в районе происшествия зафиксировано не было,
Ранее NEWS.ru писал, что в Коми при пожаре на НПЗ пострадал сотрудник. Мужчину госпитализировали с ожогами тела. После прохождения курса лечения его выписали из больницы.
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