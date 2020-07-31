Контрабандист хотел протаранить погранпост на российско-украинской границе

https://static.news.ru/photo/9b244ca8-d32c-11ea-9ebe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские пограничники задержали с применением оружия мужчину, который на границе с Украиной попытался протаранить их на машине. Об этом сообщает погрануправление ФСБ по Ростовской области.

Инцидент произошёл в районе села Григорьевка 30 июля. По данным пограничного управления, контрабандисты пытались перекинуть через границу товары в подошедший с российской стороны УАЗ-452 без номеров. Стоимость товаров оценивается в 2,5 млн рублей.

При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограннаряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив автомобиль на пограничников. При этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

При задержании злоумышленник получил ранение. Ему была оказана медицинская помощь. Пограничники изъяли автомобиль и контрабандный груз. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее NEWS.ru писал, что российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, который незаконно пересёк границу. Украинский пункт пропуска «Каланчак» 42-летний житель Черновицкой области обошёл в тёмное время суток. До границы он доехал на попутках, преодолев за неделю около 800 км, далее следовал пешком. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение госграницы РФ.