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В Крыму задержали украинца, который шёл в РФ в поисках лучшей жизни

14:43, 03 мая 2020 119
Фото: dpsu.gov.ua

Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, который незаконно пересёк границу. Украинский пункт пропуска «Каланчак» 42-летний житель Черновицкой области обошёл в тёмное время суток.

В ходе опроса мужчина пояснил, что направлялся в Крым в поисках лучших условий для жизни, — цитирует ТАСС сообщение регионального погрануправления ФСБ РФ.

Уточняется, что до границы он доехал на попутках, преодолев за неделю около 800 км, далее следовал пешком. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение госграницы РФ.

Как писал NEWS.ru, многокилометровые очереди из пешеходов, которые хотят успеть вернуться на Украину, образовались у западной границы страны с Польшей. На оставшихся пока открытыми двух пунктах перехода с польской стороны собрались тысячи людей, ждущих в нейтральной зоне автобусов с Украины. Большую часть очереди составляют трудовые мигранты. Почти все они или потеряли работу, или их сократили на время карантина.

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