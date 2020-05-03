В Крыму задержали украинца, который шёл в РФ в поисках лучшей жизни

https://static.news.ru/photo/49655b6a-8d35-11ea-9b62-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, который незаконно пересёк границу. Украинский пункт пропуска «Каланчак» 42-летний житель Черновицкой области обошёл в тёмное время суток.

В ходе опроса мужчина пояснил, что направлялся в Крым в поисках лучших условий для жизни, — цитирует ТАСС сообщение регионального погрануправления ФСБ РФ.

Уточняется, что до границы он доехал на попутках, преодолев за неделю около 800 км, далее следовал пешком. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение госграницы РФ.

Как писал NEWS.ru, многокилометровые очереди из пешеходов, которые хотят успеть вернуться на Украину, образовались у западной границы страны с Польшей. На оставшихся пока открытыми двух пунктах перехода с польской стороны собрались тысячи людей, ждущих в нейтральной зоне автобусов с Украины. Большую часть очереди составляют трудовые мигранты. Почти все они или потеряли работу, или их сократили на время карантина.