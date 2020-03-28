Многокилометровые очереди из пешеходов, которые хотят успеть вернуться на Украину, образовались на западной границе страны с Польшей. На оставшихся пока открытыми двух пунктах перехода с польской стороны собрались тысячи людей, ждущих в нейтральной зоне автобусов с Украины.
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Никто не соблюдает дистанцию, большинство людей без масок. Да и сами таможенники без масок и перчаток. Закрытие границ и карантин — коту под хвост. Можно представить, сколько коронавируса уже проникло на Украину в таких очередях на границе, — цитирует издание свой источник.
Большую часть очереди составляют трудовые мигранты из Польши.
Почти все или потеряли работу, или их сократили на время карантина. Все кашляют, лица красные, как помидоры, глотают парацетамол, чтобы сбить температуру. Очередь коронавируса, — добавил другой собеседник издания.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина обратилась к Нидерландам с просьбой посодействовать в закупке аппаратов ИВЛ. Речь об этом зашла на встрече министров иностранных дел стран. Украинский глава МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил нидерландского коллегу Стефа Блока за помощь, которую Нидерланды оказывают украинцам, возвращающимся транзитом на родину через Амстердам.
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