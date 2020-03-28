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Ирландия ужесточает карантинные меры, вводя новые ограничения. Теперь жители должны после полуночи оставаться дома и не отходить от него дальше, чем на два километра.

Исключительными могут стать семейные ситуации или поход за продуктами и к врачу. Общественным транспортом могут пользоваться только те, чья работа крайне необходима и они не могут выполнять её из дома,...