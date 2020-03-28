https://static.news.ru/photo/0ac63b28-707e-11ea-92f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина обратилась к Нидерландам с просьбой посодействовать в закупке аппаратов ИВЛ. Речь об этом зашла на встрече министров иностранных дел стран.

Украинский глава МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил нидерландского коллегу Стефа Блока за помощь, которую Нидерланды оказывают украинцам, возвращающимся транзитом на родину через Амстердам, пишет «Интерфакс-Украина».

Блок в свою очередь поблагодарил Украину за аналогичную помощь гражданам своей страны. Кулеба отметил важность сохранения между странами торгово-экономических отношений в период пандемии. Оба министра подчеркнули «превосходный уровень» сотрудничества стран по делу малайзийского «Боинга».

Ранее NEWS.ru сообщал, что замминистра МВД Украины рассказал о распространении коронавируса среди сотрудников ведомства. COVID-19 подтвердили у начальника полиции Киева Андрея Крищенко.