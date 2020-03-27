https://static.news.ru/photo/dc21e68a-702a-11ea-8c27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leif-Hendrik Piechowski via www./www.imago-images.de/Global Look Press

Замминистра МВД Украины рассказал о распространении коронавируса среди сотрудников ведомства. COVID-19 подтвердили у начальника полиции Киева Андрея Крищенко.

По его словам, врачи оценивают состояние руководителя силового ведомства как удовлетворительное. В настоящий момент он продолжает работать дистанционно.

Полицейские установили круг лиц, с которыми он общался, все они получили информацию об опасности, передаёт Strana.ua.

Помещения столичного главка должным образом продезинфицированы, — подчеркнул Крищенко.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели. 18

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.

Как ранее писал NEWS.ru, эпицентр коронавируса переместился в США.