Замминистра МВД Украины рассказал о распространении коронавируса среди сотрудников ведомства. COVID-19 подтвердили у начальника полиции Киева Андрея Крищенко.
По его словам, врачи оценивают состояние руководителя силового ведомства как удовлетворительное. В настоящий момент он продолжает работать дистанционно.
Полицейские установили круг лиц, с которыми он общался, все они получили информацию об опасности,
Помещения столичного главка должным образом продезинфицированы, — подчеркнул Крищенко.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели. 18
В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.
Как ранее писал NEWS.ru, эпицентр коронавируса переместился в США.
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