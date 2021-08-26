Коллега рассказал о подозреваемом в убийстве школьницы в Тюмени

Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени Виталий Бережной, который пришёл в мебельный цех в начале 2021 года, вёл себя нагловато, однако был отменным работником. Так охарактеризовал задержанного его коллега Артур Ташкалов в интервью 5-tv.ru .

Ну, такой он, работяга-работягой. Вёл себя, конечно, нагловато. Наглость у нас — это значит уже безнаказанность. Может, что-то произошло у него в голове и он думал, что не накажут или не найдут его, — рассказал мужчина.

Никаких изменений в поведении своего коллеги в последние недели работники мебельного цеха не замечали. Недавно многие обратили внимание на тот факт, что мужчина сменил наглость на спокойствие и вообще не проявлял никакой агрессии.

Некоторые работники цеха подозревали, что мужчина употребляет какие-то препараты или алкоголь, и даже видели его периодически в нетрезвом виде. При общении с ним казалось, что тот витает в облаках и задумчиво смотрит в сторону, не зная и не понимая, что будет в будущем. В целом он производил впечатление несерьёзного человека, отметил Ташлаков.

Ранее стало известно, что убитую в Тюмени восьмилетнюю Анастасию Муравьёву перед смертью изнасиловали. Подозреваемый в преступлении Виталий Бережной подтвердил своё признание и сообщил, что несколько дней хранил тело убитой в холодильнике. Затем положил её в коробку от бытовой техники и пластиковые пакеты, обмотав скотчем.