Кирпич упал на голову молодой женщине в центре столицы

Женщина госпитализирована с Пресненского вала в центре Москвы после падения кирпича с большой высоты.
Уточняется, что несчастный случай произошёл рядом с одним из ресторанов. 33-летняя пострадавшая госпитализирована, о её состоянии пока не сообщается,
Как писал NEWS.ru ранее, на строительном объекте на севере Москвы произошёл обвал грунта. В результате происшествия один рабочий погиб, ещё один получил травмы. Обрушение котлована произошло на стройке по адресу: Большая Марьинская, 19.
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