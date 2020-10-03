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Происшествия

Кирпич упал на голову молодой женщине в центре столицы

02:03, 04 октября 2020
Фото: pixabay

Женщина госпитализирована с Пресненского вала в центре Москвы после падения кирпича с большой высоты.

Уточняется, что несчастный случай произошёл рядом с одним из ресторанов. 33-летняя пострадавшая госпитализирована, о её состоянии пока не сообщается, передаёт Пятый канал.

Как писал NEWS.ru ранее, на строительном объекте на севере Москвы произошёл обвал грунта. В результате происшествия один рабочий погиб, ещё один получил травмы. Обрушение котлована произошло на стройке по адресу: Большая Марьинская, 19.

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