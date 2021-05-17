«Сообщник казанского стрелка» сообщил о «минировании» местной школы

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Школу в Казани эвакуировали из-за анонимного сообщения о возможном нахождении взрывного устройства в здании образовательного учреждения. Об этом пишет Telegram-канал «Подъём».

Аноним, который сообщил о бомбе, представился «сообщником Галявиева». Всех детей и педагогов вывели на улицу, а на месте дежурят полиция, скорая и пожарные.

Помните, как в 175-ой мой сообщник прибил почти 300 кг человечины.., — начинался текст анонимки.

Лжеминирования школ в Казани продолжаются уже несколько дней — было несколько случаев, когда подростки пытались проверить работу служб безопасности.

В мэрии города подтвердили, что в одной из школ проводится эвакуация, пишет РИА Новости.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения.

В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.