Казанский стрелок пытался покончить с собой в полицейской машине

19-летний стрелок Ильназ Галявиев, который 11 мая напал на гимназию №175 в Казани, пытался совершить суицид сразу после того, как сдался правоохранителям и оказался в полицейской машине. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
12 мая суд арестовал Галявиева на два месяца. В зале суда он вёл себя спокойно и признал вину в убийстве девяти человек и ранении ещё 23. По словам молодого человека, он не страдает какими-либо тяжёлыми заболеваниями.
Зампрокурора Татарстана Алексей Заика
Экспертиза, которая определит вменяемость подозреваемого, будет проводиться минимум два месяца.
По данным МВД и СК, нападавшиму, который ранее учился в гимназии №175, грозит пожизненное заключение по статье «Убийство двух и более лиц».