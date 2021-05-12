Казанский стрелок пытался покончить с собой в полицейской машине

https://static.news.ru/photo/d79fa96c-b35e-11eb-b292-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

19-летний стрелок Ильназ Галявиев, который 11 мая напал на гимназию №175 в Казани, пытался совершить суицид сразу после того, как сдался правоохранителям и оказался в полицейской машине. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

12 мая суд арестовал Галявиева на два месяца. В зале суда он вёл себя спокойно и признал вину в убийстве девяти человек и ранении ещё 23. По словам молодого человека, он не страдает какими-либо тяжёлыми заболеваниями.

Зампрокурора Татарстана Алексей Заика сообщил , что его дело могут переквалифицировать на статью о терроризме, если на то будут веские основания. Обвинение также подтвердило информацию о том, что Галявиев спланировал и совершил нападение на школу без сообщников.

Экспертиза, которая определит вменяемость подозреваемого, будет проводиться минимум два месяца.

По данным МВД и СК, нападавшиму, который ранее учился в гимназии №175, грозит пожизненное заключение по статье «Убийство двух и более лиц».