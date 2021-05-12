16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Казанский стрелок пытался покончить с собой в полицейской машине

23:24, 12 мая 2021
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

19-летний стрелок Ильназ Галявиев, который 11 мая напал на гимназию №175 в Казани, пытался совершить суицид сразу после того, как сдался правоохранителям и оказался в полицейской машине. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

12 мая суд арестовал Галявиева на два месяца. В зале суда он вёл себя спокойно и признал вину в убийстве девяти человек и ранении ещё 23. По словам молодого человека, он не страдает какими-либо тяжёлыми заболеваниями.

Зампрокурора Татарстана Алексей Заика сообщил, что его дело могут переквалифицировать на статью о терроризме, если на то будут веские основания. Обвинение также подтвердило информацию о том, что Галявиев спланировал и совершил нападение на школу без сообщников. 

Экспертиза, которая определит вменяемость подозреваемого, будет проводиться минимум два месяца.

По данным МВД и СК, нападавшиму, который ранее учился в гимназии №175, грозит пожизненное заключение по статье «Убийство двух и более лиц». 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео