Капитан украинского маломерного судна, задержанного пограничниками РФ в Азовском море, признал, что экипаж занимался незаконным выловом рыбы.
На допросе он рассказал, что судно является его собственностью. На незаконный промысел оно вышло из села Райновка в Запорожской области.
Капитан также добавил, что не имеет претензий к работе российских силовиков,
Как писал ранее NEWS.ru, судно с экипажем из четырёх граждан Украины было задержано в западной части Азовского моря. При осмотре на борту обнаружена сеть и около трёхсот экземпляров камбалы-калкан.
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