https://static.news.ru/photo/c83385b4-4fe3-11ea-a9f5-fa163e074e61_660.jpg Камбала-калкан Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Капитан украинского маломерного судна, задержанного пограничниками РФ в Азовском море, признал, что экипаж занимался незаконным выловом рыбы.

На допросе он рассказал, что судно является его собственностью. На незаконный промысел оно вышло из села Райновка в Запорожской области.

Капитан также добавил, что не имеет претензий к работе российских силовиков, сообщает ТАСС со ссылкой на погрануправление ФСБ по Крыму.

Как писал ранее NEWS.ru, судно с экипажем из четырёх граждан Украины было задержано в западной части Азовского моря. При осмотре на борту обнаружена сеть и около трёхсот экземпляров камбалы-калкан.