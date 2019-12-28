https://static.news.ru/photo/1e889338-2afe-11ea-bed4-fa163e074e61_660.jpg Александр Зинкин Фото: Александр Зинкин/vk.com

Глава Козловского сельского поселения Александр Зинкин погиб в автокатастрофе в деревне Горня Спировского района Тверской области 29 декабря. За рулём автомобиля, в котором 35-летний Зинкин ехал с корпоратива, находилась 24-летняя девушка, которая ранее уже привлекалась за превышение скорости.

Девушка с серьёзными травмами позвоночника находится в больнице. Она не справилась с управлением, машина съехала в кювет, перевернулась и врезалась в дерево. Чиновник скончался на месте.

Ранее NEWS.ru писал, что игрок сборной РФ по мини-футболу Кирилл Погорелов погиб в ДТП в центре Москвы. По словам очевидцев, спортсмен разбился 29 декабря на ул. Садовая-Кудринская.