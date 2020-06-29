В Татарстане задержан мужчина, пытавшийся изнасиловать девочку на улице

В Татарстане прохожие помогли задержать мужчину, который пытался изнасиловать семилетнюю девочку. Инцидент произошёл в городе Чистополе.
По информации регионального управления Следственного комитета, 28 июня на улице 40 лет Победы местный житель
Как выяснилось позднее, подозреваемый состоит на учёте у психиатра. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте нападавшего.
Ранее NEWS.ru писал, что бывшего чиновника Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Дмитрия Натарова подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетней и взяточничестве. Следствие направило ходатайство об аресте экс-помощника главы Россельхознадзора.
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