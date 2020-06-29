В Татарстане задержан мужчина, пытавшийся изнасиловать девочку на улице

https://static.news.ru/photo/cb853790-baa9-11ea-9c6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Татарстане прохожие помогли задержать мужчину, который пытался изнасиловать семилетнюю девочку. Инцидент произошёл в городе Чистополе.

По информации регионального управления Следственного комитета, 28 июня на улице 40 лет Победы местный житель напал на ребёнка и «совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера». Life уточняет, что, 42-летний мужчина повалил девочку на землю и стал срывать с неё одежду. Происходящее увидела пожилая женщина, она подняла шум. Жильцы соседних домов выбежали на улицу и задержали злоумышленника.

Как выяснилось позднее, подозреваемый состоит на учёте у психиатра. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте нападавшего.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшего чиновника Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Дмитрия Натарова подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетней и взяточничестве. Следствие направило ходатайство об аресте экс-помощника главы Россельхознадзора.