Избитый в Крыму российский диджей умер в больнице

https://static.news.ru/photo/6b2a2188-f688-11ea-aabd-fa163e074e61_660.jpg Фото: mr.basic.music

В Крыму скончался российский диджей Сергей Бабин, известный под псевдонимом mr. Basic. Мужчина умер от травм, полученных в массовой драке под Евпаторией. У него остались жена и дочь.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошёл 8 сентября. После потасовки его сразу доставили в больницу, однако медики не смогли спасти его жизнь. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении телесных повреждений по неосторожности. Подозреваемые задержаны.

Информацию о смерти мужчины разместила на своей странице в Instagram его жена Алёна. Ранее стало известно, что нападение на диджея произошло после его концерта. Музыкант с командой вернулся в арендованный дом. Компания, отдыхавшая по соседству, набросилась на них. Один из нападавших ударил Бабина камнем по голове. Диджей был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и пять дней пробыл в коме. Несмотря на оказанную медпомощь, Бабин скончался.

Basic работал диджеем в Орске, после чего, став известным, переехал в Москву, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что сын красноярского депутата Андрей Шилов со своим другом до смерти избили местного спортсмена Дмитрия Сисигина. Происходящее они снимали на видео, а после расправы украли у потерпевшего верхнюю одежду. В марте возбуждённое против них дело было передано в суд.