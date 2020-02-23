https://static.news.ru/photo/bfceaab6-565a-11ea-b3b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Основатель компании по кибербезопасности Vee Security Россия Александр Литреев задержан в Екатеринбурге, его подозревают в покупке наркотиков.

Адвокат мужчины Алексей Бушмаков рассказал «Медиазоне», что Литрееву вменяется покупка «до грамма» MDMA, что является значительным размером.

Сейчас он находится в отделе полиции № 5. Прошёл допрос вместе со мной, — рассказал юрист.

Он считает, что с высокой вероятностью Литреева «посадят в СИЗО». Суд должен избрать подозреваемому меру пресечения 24 февраля.

Компания Vee Security Россия предоставляет VPN-сервера для защиты трафика и обхода блокировок сайтов. Литреев является создателем приложения «Красная кнопка», которое предназначено для оповещения правозащитников о незаконном задержании полицейскими.

В 2017 году Роскомнадзор просил МВД проверить Литреева из-за возможной организации блокировок сайтов. Об этом писали «Ведомости».

NEWS.ru сообщал, что в России выросло количество эпизодически употребляющих наркотики граждан.