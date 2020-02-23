Основатель компании по кибербезопасности Vee Security Россия Александр Литреев задержан в Екатеринбурге, его подозревают в покупке наркотиков.
Адвокат мужчины Алексей Бушмаков
Сейчас он находится в отделе полиции № 5. Прошёл допрос вместе со мной, — рассказал юрист.
Он считает, что с высокой вероятностью Литреева «посадят в СИЗО». Суд должен избрать подозреваемому меру пресечения 24 февраля.
Компания Vee Security Россия предоставляет VPN-сервера для защиты трафика и обхода блокировок сайтов. Литреев является создателем приложения «Красная кнопка», которое предназначено для оповещения правозащитников о незаконном задержании полицейскими.
В 2017 году Роскомнадзор просил МВД проверить Литреева из-за возможной организации блокировок сайтов. Об этом
NEWS.ru сообщал, что в России выросло количество эпизодически употребляющих наркотики граждан.
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