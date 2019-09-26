https://static.news.ru/photo/9b7835ac-50ec-11e9-8b5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: moscow.mchs.ru

В Москве на Загородном шоссе произошло столкновение грузовика и трамвая. Об этом News.ru сообщил источник в экстренных службах.

В результате аварии трамвай частично сошёл с рельс. Водитель транспортного средства оказался зажат в салоне. На месте ДТП работают сотрудники МЧС и три автомобиля скорой помощи. О пострадавших из числа пассажиров пока не сообщается. Из-за аварии полностью перекрыто движение по 4-му Загородному проезду.

Ранее News.ru писал, что лобовое столкновение рейсового автобуса с легковой машиной произошло в Шелеховском районе Иркутской области. ДТП случилось в населённом пункте Баклаши. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Nissan AD не справился с управлением и въехал в автобус ПАЗ.