Грузчик устроил погром в продуктовом магазине после увольнения

Мужчина из города Таштагол Кемеровской области начал дебоширить после того, как его уволили из продуктового магазина с должности грузчика.
Уволенный устроил погром в отделе с алкоголем — он начал скидывать с полок стеклянные бутылки.
Увольнение! Вот тебе увольнение! — кричал мужчина.
Позднее дебошир был задержан,
Ранее NEWS.ru писал, что в Ростове-на-Дону мужчина напал на бригаду скорой помощи при госпитализации. Дебошир избил фельдшера, а также выбил одно из стёкол в спецавтомобиле. Позже он заявил, что был пьян и ничего не помнит.
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