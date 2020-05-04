Грузчик устроил погром в продуктовом магазине после увольнения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасателям удалось взять под контроль возгорание в одном из цехов завода на улице Седова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского ГУМЧС.

Пожар локализован в 12:25, — цитирует сообщение РИА Новости. Возгорание произошло в металлопрокатном цехе ОАО «Завод турбинных лопаток» на улице Седова. Загорелась технологическая установка на площади около 40 квадратных метров....