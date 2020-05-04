Происшествия

Грузчик устроил погром в продуктовом магазине после увольнения

14:39, 04 мая 2020 869
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина из города Таштагол Кемеровской области начал дебоширить после того, как его уволили из продуктового магазина с должности грузчика.

Уволенный устроил погром в отделе с алкоголем — он начал скидывать с полок стеклянные бутылки.

Увольнение! Вот тебе увольнение! — кричал мужчина.

Позднее дебошир был задержан, передаёт Telegram-канал Baza.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ростове-на-Дону мужчина напал на бригаду скорой помощи при госпитализации. Дебошир избил фельдшера, а также выбил одно из стёкол в спецавтомобиле. Позже он заявил, что был пьян и ничего не помнит.

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