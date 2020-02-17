https://static.news.ru/photo/8fdc7706-520a-11ea-b206-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арестованные готовили террористические акты в местах массового скопления людей в Казахстане.

В месте проживания задержанных обнаружены самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, холодное оружие и смартфоны со съёмкой планируемых мест терактов. Возбуждено уголовное дело по фактам приготовления к акту терроризма и пропаганды терроризма, передаёт РИА Новости со ссылкой на Комитет национальной безопасности республики.

Как писал NEWS.ru ранее, Уральский окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор главарю российской ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ) Эдуарду Низамову.