Арестованные готовили террористические акты в местах массового скопления людей в Казахстане.
В месте проживания задержанных обнаружены самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, холодное оружие и смартфоны со съёмкой планируемых мест терактов. Возбуждено уголовное дело по фактам приготовления к акту терроризма и пропаганды терроризма,
Как писал NEWS.ru ранее, Уральский окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор главарю российской ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ) Эдуарду Низамову.
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