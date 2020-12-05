Гостеприимная жительница Башкирии погибла от рук бездомной

https://static.news.ru/photo/77e94258-3708-11eb-a2ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Башкирии, пустившая пожить у себя бездомную женщину, была убита своей гостьей.

Инцидент произошёл 2 декабря в городе Мелеуз. Тело убитой обнаружили соседи, которые и сообщили в полицию. Подозреваемая была задержана. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

В ходе расследования установлено, что подозреваемая жила у погибшей в течение двух недель. Во время совместного распития спиртных напитков женщины поссорились. Хозяйка квартиры стала обвинять бездомную в злоупотреблении её гостеприимством. Та в ответ ударила её ножом в грудь, причинив смертельное ранение. После этого женщина сбежала с места преступления и выбросила нож.

Подозреваемая созналась в содеянном. Ей предъявлено обвинение и решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщается на сайте следуправления СКР по Республике Башкортостан.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье трое подозреваемых признались в убийстве супругов и их 16-летней дочери. Преступление стало итогом длительного конфликта между погибшими и одним из подозреваемых. Супругам не нравилось, что их сосед по даче разводит лошадей. Они неоднократно жаловались на него в полицию, а он пригрозил им расправой. В день убийства супругам сообщили, что их дачу подожгли. Когда они вместе с дочерью приехали на место, их застрелили, а тела попытались сжечь.