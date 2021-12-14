Горящий газопровод на Ставрополье оставил без газа 18 населённых пунктов

Прорыв газопровода с факельным возгоранием произошёл в Ставропольском крае между населёнными пунктами Усть-Невинский и Беломечетская, сообщает РИА Новости со ссылкой источник в экстренных службах. Отмечается, что высота пламени достигала 25 метров. Без газа остались 18 населённых пунктов. Вскоре газопровод перекрыли.

Прорыв газопровода «Отвод на Черкесск» <...> с последующим факельным горением высотой до 25 метров, — сказал собеседник агентства.

Пострадавших из-за возгорания газопровода нет. Также отсутствует угроза населённым пунктам. Тем не менее нарушено газоснабжение 18 населённых пунктов Кочубеевского района.

Отмечается, что по факту происшествия назначена проверка для установления причин и обстоятельств произошедшего. Также будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. На место событий выехал прокурор Ставропольского края Александр Лоренц для координации надзорных органов.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в настоящее время трубопровод «Северный поток — 2» не соответствует европейскому праву и потому не может быть одобрен. По словам Бербок, для таких энергетических проектов, как «Северный поток — 2», действует европейское энергетическое право.