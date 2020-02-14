Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Все горнорабочие покинули шахту в Белгородской области в связи с загоранием деревянных конструкций.

По данным пресс-службы МЧС России, в результате происшествия никто не пострадал. В шахте остаются восемь специалистов для поддержания работы объекта. Они находятся в безопасном месте, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что на месте происшествия работают два отделения военизированной горноспасательной части. Отмечается, что задымление идёт из вентиляционного отсека глубиной 400 метров.

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