Все горнорабочие покинули шахту в Белгородской области в связи с загоранием деревянных конструкций.
По данным пресс-службы МЧС России, в результате происшествия никто не пострадал. В шахте остаются восемь специалистов для поддержания работы объекта. Они находятся в безопасном месте,
Ранее NEWS.ru писал, что на месте происшествия работают два отделения военизированной горноспасательной части. Отмечается, что задымление идёт из вентиляционного отсека глубиной 400 метров.
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