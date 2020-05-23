Голый мужчина напугал прохожих на железнодорожной станции в Москве

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Неизвестный мужчина устроил своеобразное представление в районе платформы Кунцево в Москве, совершив целый ряд странных поступков. При этом он был агрессивно настроен по отношению к окружающим людям.

О происшествии очевидцы рассказали радиостанции «Говорит Москва». Один из свидетелей сообщил, что сначала мужчина лёг на рельсы перед прибывающим поездом. Прохожий пытался его оттащить, однако тот убежал сам, а затем заскочил в последний вагон поезда. Затем мужчина проник в отделение машиниста, полностью разделся и включил все огнетушители.

Потом он выскочил на платформу, побегал по ней и залез в цистерну с водой. Мужчину в итоге задержали сотрудники Росгвардии. Очевидцы при этом утверждают, что задержанный был трезв.

Ранее NEWS.ru сообщал о происшествии в американском штате Коннектикут, где голый мужчина напал на автобус.