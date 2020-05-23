Голый мужчина напугал прохожих на железнодорожной станции в Москве

Неизвестный мужчина устроил своеобразное представление в районе платформы Кунцево в Москве, совершив целый ряд странных поступков. При этом он был агрессивно настроен по отношению к окружающим людям.
О происшествии очевидцы
Потом он выскочил на платформу, побегал по ней и залез в цистерну с водой. Мужчину в итоге задержали сотрудники Росгвардии. Очевидцы при этом утверждают, что задержанный был трезв.
Ранее NEWS.ru сообщал о происшествии в американском штате Коннектикут, где голый мужчина напал на автобус.
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