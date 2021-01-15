Главного редактора портала «Рязань.Лайф» нашли убитой

https://static.news.ru/photo/a6a6f3ea-57e4-11eb-ac18-fa163e074e61_660.jpg Жанна Шеплякова Фото: Жанна Шеплякова /vk.com

Тело главного редактора новостного портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой нашли в Рязани в её квартире. Не исключается, что к смерти 33-летней женщины причастен её муж.

По данным сотрудников правоохранительных органов, супруги решили развестись и начали жить раздельно. Предполагается, что 15 января мужчина пришёл к экс-возлюбленной и между ними завязалась ссора, в ходе которой он нанёс женщине десять ножевых ранений.

Двое детей, проживающие с Шепляковой, пропали из квартиры. В настоящее время полиция разыскивает преступника, передаёт k1news.ru.

Источник ТАСС в полиции подтвердил информацию, отметив, что по предварительным данным, причиной убийства стал бытовой конфликт.

Председатель рязанского отделения Союза журналистов Галина Зайцева также сообщила, что Шеплякова «действительно была убита в своей квартире».

Одна из версий, что это бытовой случай. Такая история, нашли в собственной квартире с ножевыми ранениями, — сказала она.

Ранее NEWS.ru писал, что московские следователи выясняют обстоятельства двойного убийства, совершённого в жилом доме на улице Аносова. О преступлении в полицию сообщил начальник одного из убитых мужчин. По его словам, пожилой подчинённый не вышел на работу, не отвечал на звонки и не открывал дверь. По версии правоохранителей, люди были убиты во сне. Предположительно, преступнику каким-то способом удалось покинуть квартиру через окно.