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Глава Татарстана рассказал о казанском стрелке

11:15, 11 мая 2021
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Глава Татарстана Руста Минниханов рассказал о личности стрелка, который открыл стрельбу в казанской школе. Его слова приводит «Подъём».

Он подтвердил, что стрелявшему 19 лет и на него зарегистрировано огнестрельное оружие. По некоторым данным юноша некогда закончил именно эту школу, а сейчас учится в колледже. 

Ранее правоохранители задержали одного из стрелявших в школе в Казани. Telegram-канал «Еду в Татарстан» опубликовал видео его задержания.

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