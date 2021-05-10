Глава Татарстана рассказал о казанском стрелке

https://static.news.ru/photo/e15deb04-b231-11eb-ae47-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Глава Татарстана Руста Минниханов рассказал о личности стрелка, который открыл стрельбу в казанской школе. Его слова приводит «Подъём».

Он подтвердил , что стрелявшему 19 лет и на него зарегистрировано огнестрельное оружие. По некоторым данным юноша некогда закончил именно эту школу, а сейчас учится в колледже.

Ранее правоохранители задержали одного из стрелявших в школе в Казани. Telegram-канал «Еду в Татарстан» опубликовал видео его задержания.