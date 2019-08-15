https://static.news.ru/photo/9d663a6c-bf4b-11e9-981d-fa163e074e61_660.jpg Александр Нерадько Фото: Сергей Булкин/News.ru

Решение посадить самолёт А321 на кукурузное поле было единственно верным, заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

По его словам, сразу после взлёта на высоте, по данным экипажа, около 20–30 м воздушное судно столкнулось со стаей чаек.

После столкновения с птицами начались перебои с двигателями на воздушном судне, и экипаж принял очень профессиональное и единственно верное в этой ситуации решение, — подчеркнул он.

Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пилотов, которые посадили самолёт в Московской области, в Кремле считают героями.

Он также рассказал, что власти страны в короткие сроки решат все формальности, связанные с их награждением, однако окончательное решение по этому поводу должен принять президент.

ЧП произошло 15 августа из-за столкновения со стаей чаек. Птицы попали в двигатели самолёта, и они вышли из строя. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 23 человека, в том числе девять детей.