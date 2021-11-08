Глава Приморья заявил о сложностях спасательной операции у берегов Находки

Эвакуацию экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель и переломившегося пополам у берегов Находки, пока невозможно провести из-за сильного волнения. Однако жизни моряков ничего не угрожает. Об этом губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Спасение экипажа станет возможно, как только стихнет волнение моря. На борту 14 человек и, по данным капитана, они в безопасности, — написал глава региона.

Он также отметил, что опасных грузов на борту судна нет, топливные танки не повреждены и разлива нефтепродуктов в результате аварии не зафиксировано. Однако чтобы не допустить этого, вокруг контейнеровоза решено установить боновые заграждения.

Губернатор добавил, что держит спасательную операцию на контроле.

Представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка рассказал РИА Новости, что спасатели прибыли на место аварии, но им не позволяют подойти к контейнеровозу четырёхметровые волны.

ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС, что в залив направлены спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда, а из порта Владивосток следует спасательное судно «Лазурит» Морспасслужбы.

Rise Shine сел на мель у мыса Козино. Судно ходит под флагом Панамы. Его длина составляет 101 метр, ширина — 19 метров. Граждан России на его борту нет. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.