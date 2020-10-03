Глава Камчатки позвал жителей на совместную инспекцию загрязнённого берега

https://static.news.ru/photo/fea551de-057f-11eb-a212-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов намерен лично «вместе со всеми ответственными» осмотреть основные точки, откуда поступают сигналы о загрязнении побережья. Он пригласил всех неравнодушных, экологов, блогеров и сёрферов присоединиться к инспекции.

Об этом он сообщил в своём Instagram. Солодов планирует начать объезд в 7:30 утра с осмотра Халактырского пляжа, затем будет осмотрена бухта Лагерная. К 12:00 планируется вернуться на пляж, чтобы со всеми неравнодушными обсудить ситуацию. После намечен объезд Авачинской бухты с воды.

Он также констатировал, что предпринимаемые в регионе усилия по сохранению экологии Камчатки пока недостаточны.

Фото и видео побережья, усыпанного погибшими осьминогами, ежами, крабами, мидиями начали появляться в соцсетях три дня назад. Их вынесло на пляж после шторма. Причём местные жители подчёркивают, что всё это обитатели глубин. Симптомы отравления почувствовали и люди, особенно пострадали сёрферы.

В Гринписе считают, что «на Камчатке произошла экологическая катастрофа». Организация уже обратилась в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру с требованием немедленно расследовать случившееся.

Врио министра природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков заявил , что, по предварительной версии, причиной загрязнения мог стать сброс льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов. Конкретный источник загрязнения должны будут выяснить федеральные надзорные структуры, уточнил он.

1 октября Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку жалоб.

Ранее источник в экстренных службах Дальневосточного региона сообщил, что по предварительным данным, загрязнение воды у Халактырского пляжа произошло из-за течи нефтепродуктов из коммерческого танкера, писал NEWS.ru.