Гидросамолёт упал в болото в ХМАО

Гидросамолёт упал в болото в 85 км от города Советский в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России. Как известно, на борту были два человека. На месте происшествия ведутся поиски.
В 13:45 поступило сообщение, что в Советском районе вблизи озера Глубокое (в 85 км от города Советский) произошло падение гидросамолета в болото. Предварительно, на борту находились два человека, — сообщили в ведомстве.
В работах по поиску самолёта задействовано 20 человек и шесть единиц техники, включая болотоход.
По данным Telegram-канала «112», два человека погибли при крушении. Официально эта информация не подтверждена.
Ранее сообщалось, что самолёт L-410 потерпел крушение 12 сентября в 18:15 мск. Погибли второй пилот и три пассажира. Пострадали 11 человек, четверо находятся в тяжёлом состоянии. Следственный комитет назвал основными версиями отказ техники и ошибку экипажа. Были обнаружены оба чёрных ящика. Выживший пилот Николай Махнутин рассказал, что в условиях сильного тумана самолёт заходил на посадку на низкой высоте и врезался в сопку. В Иркутской области 15 сентября объявлено днём траура.