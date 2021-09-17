Гидросамолёт упал в болото в ХМАО

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В Ялте один из жителей пришёл на избирательный участок в образе коня, одетого в пальто. Необычного избирателя заметила глава администрации города Янина Павленко, о чём решила рассказать в своём Facebook.

Такие разные избиратели Ялты. На 535-м участке проголосовали молодожёны Артур и Татьяна Голубенковы (совет да любовь), на 514-м — конь в пальто (без комментариев), — написала она. По информации URA.RU,...